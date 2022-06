Amay: un Ampsinois de 51ans victime d’une tentative de car-jacking par l’individu qu’il voulait secourir

Un deuxième individu a surgi

L’Amaytois, pensant que l’individu était en détresse, s’est arrêté et est sorti de son véhicule pour lui porter assistance. "Mais un deuxième individu est arrivé par-derrière et a tenté de voler le véhicule. L’Amaytois ne s’est pas laissé faire, il y a donc eu altercation et échange de coups portés. L’Amaytois a été blessé à l’arcade sourcilière. On ignore si les auteurs, eux, ont été blessés."

Emmenée en ambulance au CHRH

La victime a été emmenée en ambulance au CHR de Huy pour recevoir les soins nécessaires. Selon nos informations et à l’heure d’écrire ces lignes, ce dernier va bien.

Toujours recherchés

Ensuite, les deux auteurs de cette tentative de car-jacking ont fui les lieux à pied sans rien emporter. Ils sont toujours activement recherchés par les services de la police.