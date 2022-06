Meuse-Hesbaye: la police de proximité a été réorganisée

Amay passe à six quartiers

À la lumière de l’étude qui a rendu ses résultats fin 2021, la commissaire en charge du service de proximité sur l’ensemble de la zone a réfléchi à la réorganisation en compagnie des différents chefs d’antenne. "En tenant compte du critère géographique et de la cohérence, on a revu chaque quartier pour coller à la réalité du terrain révélée par l’étude" , explique Émilie Hansotte.

Et c’est du côté du service de proximité d’Amay que la situation paraissait la plus problématique. Il reposait à l’époque sur une organisation en cinq quartiers (Ampsin, Mirolondaines, Jehay, Ombret/Rorive, et centre). "Et ils étaient tous au-dessus de la moyenne de la charge de travail sur l’ensemble de la zone, continue la conseillère stratégique. D’après nos calculs, en passant à six quartiers sur Amay, ils repassaient dans la moyenne zonale."

Depuis le 1er mars, la toile du service de proximité de la police amaytoise s’étend comme suit: Ampsin/Al Bâche, centre/Mirlondaines, Ampsin/Gravière, Jehay, Rorive/Ombret, et centre/Hubin. Et cette réorganisation amaytoise s’est forcément accompagnée d’un renfort dans les effectifs.

Retour à trois quartiers à Saint-Georges

D’autres retouches sur la zone de police Meuse-Hesbaye ont été apportées au niveau de la police de proximité.Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, le territoire de Saint-Georges-sur-Meuse est à nouveau organisé en trois quartiers contre quatre depuis trois ans. "Sur base des statistiques de l’étude, les autorités saint-georgiennes ont bien compris la situation en vue d’une optimalisation de la police de proximité sur toute la zone" , apprécie la commissaire, Émilie Hansotte. De plus, la réorganisation s’est accompagnée d’une redistribution de certains dossiers vers un pool spécifique.

Glissements à Wanze

Du côté de Wanze, si on maintient cinq quartiers, un gros rééquilibrage est en finalisation et devrait être appliqué au 1er juillet. "Celui du centre auquel était adjointe la campagne de Haive était hors norme avec une importante charge de travail. À l’avenir, l’agent de quartier du centre sera soulagé de la campagne de Haive qui glissera dans le giron du quartier de Longpré."

Point de modification, par contre, à l’horizon d’Engis (trois quartiers), de Verlaine (deux quartiers) et de Villers-le-Bouillet (deux quartiers légèrement au-dessus de la moyenne). "Même si pour que cela soit équitable, il faudrait que Villers passe à 2,5 agents de proximité et Verlaine à 1,5. On a demandé au chef d’antenne, qui gère d’ailleurs les deux maisons de police concernées, de créer des synergies entre les deux équipes."

La carte des quartiers (avec leurs policiers de proximité) est visible sur le site internet de la zone. Reste à voir si cette réorganisation aura un impact sur les statistiques de criminalité à l’avenir. "C’est difficile à dire. Mais, notre but premier était de rééquilibrer la charge de travail pour améliorer le bien-être des agents et augmenter la présence sur quartier afin d’être plus proactifs" , termine Marianne Hermant.

«En étant davantage sur le terrain, on anticipera plus de problèmes»

Faire passer la toile de la police de proximité amaytoise de cinq à six quartiers impliquait pour la zone Meuse-Hesbaye de renforcer l’équipe. Après avoir déjà accueilli l’inspecteur Émilie Deprez le 1er janvier 2022 (quartier de Jehay), le service de proximité amaytois bénéficie du support de l’inspecteur Géraldine Colin en charge du quartier Ampsin/Gravière depuis le 1er mars.

La commissaire Hansotte et une partie de la proximité amaytoise. ©Eda Renson

"Avoir six inspecteurs de quartier correspond enfin à la réalité du terrain, se réjouit Christelle Douillet, la 1erinspecteur principal spécialisé qui dirige la maison de police amaytoise actuellement hébergée au poste central (en attendant d’intégrer la future infrastructure promise au CPAS en connexion avec l’administration communale). C’est un nombre juste car, même à cinq, on était limite. Il ne faut pas oublier que les nouveaux lotissements ont fait augmenter la population à Amay, ces dernières années. Il était important d’avoir une analyse de la charge de travail par quartier sur notre zone de police. On espère que le travail de notre service pourra être plus fluide d’ici plusieurs mois."

En plus des deux agentes arrivées courant de l’année, l’équipe se compose des inspecteurs Olivier Mascaux (Ampsin/Al Bâche), Stergios Nasiopoulos (centre/Mirlondaines), Benoît Kinet (Rorive/Ombret) et Louis Castronovo (centre/Hubin).

Piliers de l’action policière

Les six se réjouissent des efforts de la zone pour leur permettre de retrouver davantage leurs quartiers alors qu’ils ont parfois été calfeutrés dans les bureaux pour assumer la surcharge administrative. "On n’y est pas encore car on a encore un peu de travail administratif à résorber, mais on va pouvoir faire des revisites plus régulières, anticipe l’inspecteur Olivier Mascaux. En étant davantage présents sur le terrain, on pourra anticiper plus de problèmes.On a aussi un important rôle social.Il m’est arrivé d’aider une dame âgée qui se sentait perdue face à un problème de chauffage."

Même si c’est difficile à évaluer, l’équipe (qui a trois vélos électriques à sa disposition) espère tendre vers une présence sur le terrain correspondant à la moitié de son temps de travail. "Nous sommes les piliers de l’action policière et on a aussi un rôle de relais, complète l’inspecteur Louis Castronovo. Dans les dossiers de stupéfiant, il arrive que les voisins nous renseignent d’initiative en nous voyant en rue, et nous faisons ensuite remonter vers notre service local de recherche.La visibilité et l’accessibilité des policiers sont primordiales dans les quartiers.Ne fût-ce que dire bonjour aux gens est important."

Semaine verte

Au QG central à Amay et dans les différentes maisons de police de la zone Meuse-Hesbaye, c’était opération "grand tri" cette semaine. "Notre semaine verte s’est clôturée ce vendredi après-midi par un barbecue team building au poste central avec les volontaires qui ont participé à l’opération, rapporte Marianne Hermant, la conseillère stratégique de la zone. Cela faisait plus de 10 ans qu’on accumulait des objets dans les caves en plus de la problématique des archives qui doivent être détruites au-delà d’un certain délai. On a été attentif à la dimension du tri en faisant venir des containers dans l’optique du recyclage."

Le personnel de la zone n’est pas seulement sensibilisé à la cause écologique à cette occasion. Par exemple, ils seront bientôt invités à utiliser une tasse à la machine à café qui "pèse" 7200 gobelets en plastique par an…