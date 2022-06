L’AIDE va faire une étude hydraulique à Jehay et Ampsin

Les épisodes d’inondation essuyés l’été dernier à Ampsin et Ombret principalement ont encouragé la Commune d’Amay à développer divers outils visant à diminuer le risque de récidive ou du moins à atténuer l’impact des éléments quand ils se déchaînent. Les dossiers du drainage au-dessus du cimetière d’Ombret et l’achat d’un terrain en Bende pour y établir un bassin d’orage sont déjà venus sur la table des conseillers communaux par le passé.Ce mardi, il était, cette fois, question d’une convention cadre à passer avec l’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège) dans l’optique de deux missions pour un montant de 124000 € (HTVA).D’une part, la poursuite du cadastre des égouts de l’entité (inspection visuelle avec caméra) à Jehay-Bodegnée (6,1 km), Ampsin (20,4 km) et Ombret (6,6 km), sachant que les 50 km d’égouttage d’Amay-centre avaient été inspectés fin 2018, début 2019.Et d’autre part, une étude hydraulique qui se concentrera sur Jehay et Ampsin. "Cette étude est très attendue, se réjouit Stéphanie Caprasse (Écolo), l’échevine amaytoise des Travaux. Elle concerne tant les ruisseaux et leurs petits affluents (20 km) que le réseau d’égouttage (58 km).Le but est de voir comment ils réagiront en cas de fortes précipitations grâce à des simulations faites par l’AIDE.Cette étude concernera aussi en amont et à leurs frais, une partie des territoires de Verlaine (4 km) et de Villers-le-Bouillet (46 km) d’où nous viennent des eaux."