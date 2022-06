Permis déposé pour la piscine à Amay

Après le rachat des deux bulles du Tennis club d’Amay, l’ASBL Centre de formation sportive (CFS) avance dans son projet d’y développer une infrastructure cadrant avec son "core business" d’organisatrice de stages extrascolaires pour enfants (de 3 à 15 ans) à Bruxelles, Wavre, Huy, Amay et Verlaine notamment. "Nous comptons raser les deux bulles vétustes pour y construire à la place un premier bâtiment qui abritera une piscine avec vestiaires au rez-de-chaussée et, à l’étage, une salle polyvalente et une conciergerie, détaille Vincent Francis, le fondateur de l’ASBL aux racines brabançonnes (Bierges). Un deuxième immeuble avec 6 appartements est prévu à côté, mais en ce qui concerne celui-là, nous en revendrons le projet à un promoteur avec le permis une fois acquis."