Voici «La Béninoise» à la fraise, la nouvelle tartelette aux couleurs du pays à Amay

L’idée de créer cette tartelette est née dans la tête de Marcel Lavigne. " Je voulais faire quelque chose qui rappelle le Bénin, quelque chose aux couleurs du pays. Alors, j’ai pensé à une tartelette. Les œufs utilisés dans la préparation sont des œufs fermiers. » Hier, les participants à la Fête de la fraise ont pu y goûter. Ils ont tous succombé. Mais comment faire pour en retrouver? Auprès des boulangers-pâtissiers amaytois? " Je dois bien dire que nous n’avions pas pensé à cela, avoue le président. Toutefois, l’idée est à creuser. Il n’est pas impossible, dans le futur d’en trouver auprès de commerçants amaytois. » Pourquoi pas. Marcel Lavigne envisage bel et bien un partenariat. " La Béninoise sera en tout cas le dessert de notre prochain repas », assure Marcel Lavigne. Et ceux qui souhaitent déguster cette « Béninoise » ou la proposer dans des festivités ou associations peuvent prendre contact avec Marcel Lavigne. " Cela permettra dans le même temps de soutenir notre association. Je ferai part de toutes les demandes à notre cuisinière, Christiane Liégeois. » Quant au projet en cours de l’association, il s’agit toujours d’aider l’école de Mamatchoké. " Cette fois-ci, nous avons dans l’idée de trouver une activité qui permettrait aux responsables sur place de s’autofinancer, même partiellement. » Afin de trouver la meilleure des idées, Marcel Lavigne et Benoît Akando, le consul du Bénin, ainsi que l’ambassadeur faisant fonction du Bénin en Belgique, ont participé, ensemble, à une réunion.

085/31 18 76