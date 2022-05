De 2000 à 2500 personnes aux Jardins de printemps à Jehay (en images)

Après deux ans de crise sanitaire, le château de Jehay retrouve ses animations et son public. Ce week-end, c’était le retour des Jardins de printemps pour la 10e édition. Au total, une soixantaine d’exposants étaient présents à l’événement. Des spécialistes en plantes, fleurs, arbres et arbustes, mais aussi en décoration de jardin. " L’objectif est que les visiteurs y trouvent des conseils pour leur jardin et qu’ils puissent discuter directement avec les différents exposants. On peut aussi y trouver des plantes plus rares qui sont difficiles à trouver dans les jardineries traditionnelles. Et c’est ce qui attire particulièrement les amateurs « , souligne Catherine Allard, la directrice du château de Jehay.