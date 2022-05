Vers 17h30 en effet, pour une raison inconnue, une altercation a eu lieu entre un individu qui circulait dans le centre d’Amay et un groupe de personnes. Très vite, une bagarre a éclaté et des armes ont été utilisées, dont un marteau, un tournevis et une machette. Dans la mêlée, se trouvait ce jeune homme de 27 ans qui avait réussi à subtiliser le marteau d’un adversaire.

Ce jeune homme a notamment reçu un violent coup de béquille au front. Touchés, une mère et un membre de sa famille, handicapé, souffrent de 7 et 4 jours d’incapacité.

Privé de liberté, le jeune homme s’est violemment rebellé dans le combi de police, n’hésitant pas à frapper sa tête contre les vitres du véhicule et contre la tablette centrale.

Déjà condamné récemment, il devait respecter des conditions probatoires… il a été déféré au parquet avec demande de mandat d’arrêt.