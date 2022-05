L’Abbaye de Flône en fête pour ses 100 ans

Quelques moments forts rythmeront ce week-end où anciens et actuels élèves (1110 en secondaire, 482 en primaire) ainsi que les membres du personnel (190) pourront s’immerger dans un bain de souvenirs. Ainsi, lors d’une visite libre et fléchée à travers l’ensemble du site. "Les anciens pourront constater que l’abbaye a bien changé au rythme régulier de quasi une transformation annuelle depuis le milieu des années 70, se réjouit Pierre-Yves Helmus qui a également eu l’occasion de tester l’Escape Game organisé samedi uniquement. Chaque équipe (NDLR: c’est complet) sera accompagnée d’un arbitre avec une tablette pour un parcours de deux heures parsemé d’épreuves de réflexion et de stratégie dans des recoins parfois inconnus que la congrégation des sœurs (NDLR: il en reste quatre aujourd’hui) a bien voulu nous ouvrir. J’ai moi-même découvert un petit escalier."

Une exposition riche en photos ainsi que la reconstitution fidèle d’une classe d’antan proposeront un intéressant saut dans le passé. "On y trouve des bancs, des cahiers, des mallettes, des ardoises, les portraits du couple royal de l’époque, une carte scientifique, des formes géométriques, un des deux costumes que portaient les sœurs institutrices, et les crédences qui donnaient le signal pour la révérence quand la supérieure entrait en classe" , détaille sœur Eva-Marie, qui fut éducatrice et salue le travail de recherche historique de Maria Porignon-Portier et de l’équipe du pouvoir organisateur.

Tout est ainsi réuni pour célébrer le centenaire comme il se doit avec, en prélude et en cercle intime ce vendredi, un hommage au pied du tout nouveau tilleul planté au centre de la cour de l’église. "C’est symbolique pour rappeler les quatre tilleuls qui y trônaient jadis" , termine Pierre-Yves Helmus.