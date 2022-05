Des haricots contre des plantes et des graines à Amay

« Ah, c’est toi qui a amené ces plantes? Dis-moi combien tu en as et je te dirai le nombre de jetons que tu recevras. » Par jeton, il faut comprendre des fèves de haricot. C’est-à-dire, la monnaie d’échange de la journée « Troc au jardin », mise en place samedi sur le parking de WaahCoop (magasin-coopérative de produits locaux), qui est à l’initiative de ce projet en collaboration avec Amay en transition. L’idée? On vient avec des plantes, des graines, de vieux outils ou des livres sur le jardinage et on les échange contre des fèves de haricot. Ensuite, on fait son petit marché sur place en « payant » avec les fèves échangées. Et ceux qui viennent les mains vides? « Pour chaque achat passé dans le magasin WaahCoop, on reçoit une fève , détaille Alain Dradin, cofondateur de la coopérative. L’objectif à la base de cette première journée de troc, c’est d’apporter plus de visibilité à nos deux projets et de développer cela avec des échanges. Ici, il n’y a aucun intérêt commercial, on parle de valeurs à défendre. »