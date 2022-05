Le handball amaytois pleure Albert Mathieu

" Je suis très triste car, non seulement Albert Mathieu était un ami mais c’est aussi quelqu’un de ma génération qui décède", commente Robert Collignon, l’ancien bourgmestre d’Amay. Samedi, sur les réseaux sociaux, Bernard Destexhe, le président du club de handball d’Amay, a annoncé le décès, samedi matin, d’Albert Mathieu, un ancien président de ce club amaytois. Albert Mathieu avait 76ans, il est décédé d’une broncho-pneumonie qui s’est dégradée. Aujourd’hui, il repose au funérarium Cornet. "Albert était un homme dévoué et souriant, poursuit Robert Collignon. Matinal comme moi, je le rencontrais régulièrement sur le marché d’Amay, accompagné de son épouse Geneviève." Or, la semaine passée, Robert Collignon y a croisé Geneviève, toute seule. Ce jour-là, Albert Mathieu se trouvait à l’hôpital et son état de santé se dégradait.