P1: Faimes s’offre un avant

On continue de transférer à Faimes.Ainsi, c’est Arnaud Petitpré, l’attaquant de Jehay, 21 ans, qui arrive chez les Faimois."J’avais envie de rester en P1, dit l’attaquant.Qui plus est pour continuer avec mon ancien coach de Jehay.Mais je vais tout donner avec Jehay jusqu’au bout." Du jeune et du régional, la politique de Faimes en vue de 2022-2023.