Amay| Des collations «circuit court»

Du neuf et du bon dans les collations proposées lors des activités de l’Accueil Temps Libre (ATL) à Amay. L’équipe intègre désormais les produits issus du circuit court aux enfants qui participent aux stages, plaines, et autres propositions divertissantes du mercredi après-midi.Par là même, la Commune d’Amay tend vers l’objectif de rencontrer l’enjeu d’une alimentation saine et locale en visant également le zéro déchet. Trois fournisseurs ont été sélectionnés au terme d’un marché public et il s’agit tous d’acteurs locaux.À savoir les deux points relais Waahcoop, Hesbicoop et la boulangerie Matagne qui livreront les fruits et légumes frais, produits laitiers, pain et pâtisserie, sans oublier, selon la saison, les jus de fruits, sirop, et cacao.