Des produits locaux désormais intégrés dans les collations

Le service ATL, pour Accueil Temps Libre, d’Amay a choisi de proposer désormais aux enfants de l’accueil extrascolaire (et donc des plaines et des stages organisés par la Commune) des collations issues du circuit court. "On veut proposer des collations saines, des produits locaux qu’on trouve dans les commerces locaux , explique Stéphanie Caprasse, échevine de la Jeunesse. On s’inscrit dans cette vague d’une alimentation saine." Un marché public en plusieurs lots a été lancé, trois fournisseurs ont ainsi été choisis. Trois producteurs locaux: WaahCoop, Hesbicoop et la Boulangerie Matagne. Ils fourniront ainsi au service ATL des fruits et légumes frais, des produits laitiers, du pain, de la pâtisserie ainsi que des jus de fruits, des sirops (au printemps et en été) et du cacao (en automne et en hiver). L’idée est de privilégier les produits locaux et de saison, les aliments de l’agriculture durable. "Chaque année, on détermine un budget pour la plaine , poursuit l’échevine. J’ai demandé au service de faire un debriefing pour ne pas exploser le budget non plus. Mais l’idée, ce sera de manger moins mais mieux."