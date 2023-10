Une journée sportive “Florian Colon” se déroulera à Antheit le 1er novembre dans le but de récolter des fonds

L’événement, qui se déroulera sur le site du club des jeunes de Wanze/Bas-Oha, rue de Leumont, mettra en action différents matchs de jeunes, de 9h30 à 14h30. Avec différentes activités, restauration comprise et la présence du Couthinois. “L’objectif des deux clubs est simple, que tout l’argent récolté lors de cette journée soit entièrement reversée à Florian, souligne Eric Forêt, cheville ouvrière du club wanzois. Florian était et pourrait redevenir quand il sera prêt entraineur chez les jeunes chez nous, c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de partir sur des matchs de jeunes. Les parents étaient demandeurs et je pense que c’est la meilleure solution pour rapporter un maximum d’argent. Il faut aussi absolument remercier la RU Hutoise, en particulier Florian Rorive et Corentin Smal qui ont directement accepté de venir avec plusieurs équipes de jeunes.”

Le président de Couthuin et cousin de Florian, Maxime Colon, apprécie la démarche de son homologue pour l’ancien attaquant couthinois. “Pratiquement directement après l’accident, Eric m’a contacté dans le but d’essayer de créer un événement pour essayer de trouver de l’argent. Je tiens à remercier par la même occasion l’administration communale de Héron, qui accepte de nous prêter une roulotte afin de pouvoir vendre un maximum de boissons.”

Contrairement à ce qu’il se passe habituellement, le prix des entrées sera à 5€. De quoi maximiser les gains en faveur de Florian Colon. “Exceptionnellement, les entraineurs ont déjà accepté de payer afin de venir en aide à Florian, apprécie Eric Forêt. Nous sommes en train de vendre des écharpes aux couleurs du club et sur place, il y aura des hamburgers, croustillons et boissons.”

L’école des jeunes d’Antheit semble donc être “the place to be” ce mercredi 1er novembre. D’ailleurs, en condensant au maximum l’événement en matinée, Wanze/Bas-Oha et Couthuin assurent aux spectateurs la possibilité de ne faire que passer avant d’éventuelles autres obligations, ou de rester boire un ou plusieurs verres.