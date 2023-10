Un nouveau véhicule pour les déplacements des résidents et du personnel des Bleuets

À la piscine, à l’école de cirque, en formation…

Le nouveau véhicule, lui, servira aussi bien aux déplacements du personnel que des résidents dans une volonté de ne pas sédentariser ces derniers dans le centre d’accueil. "On leur propose de multiples activités, et pour cela il faut être le plus mobile possible, continue Aurélie Jeanfils. Plus ils sortent, plus ils sont dans la vraie vie !" C’est ainsi que certains se rendent régulièrement à la piscine de Crisnée, à l’école de cirque de Marchin ou encore au centre Hippopassion de Fraiture. Les sorties ne se justifient pas seulement dans un contexte de loisirs puisque quatre résidents, accompagnés d’un éducateur, se rendent quotidiennement à la cafétéria de la Haute École libre mosane (HELMo) à Liège. "Ils y participent à la préparation des sandwiches pour les étudiants dans le cadre d’un projet d’insertion coordonné par l’EFT Jefar (Entreprise de formation par le travail)."

Le coup de pouce des commerçants locaux

Direction et résidents n’étaient pas les seuls à entourer le nouveau véhicule, ce vendredi, même si cela fait six mois qu’il est en fonction. Plusieurs commerçants et indépendants amaytois étaient également de la partie. "Pour la première fois, nous avons fait appel à une société qui a démarché auprès du commerce local pour financer l’achat du véhicule via du sponsoring, souligne Urbain Wanten, le président de l’ASBL des Bleuets. À part pour l’assurance, nous n’avons pas dû mettre un seul euro de notre poche dans cette voiture floquée des logos des différents contributeurs en contrepartie de leur soutien. On y retrouve notamment un bureau d’assurance, un chauffagiste ou une pharmacie."

Projets futurs

Les Bleuets ont d’autres projets dans leurs cartons. Et notamment l’adaptation des véhicules et du bâtiment où ils ont déménagé il y a 25 ans après des débuts à l’aube des années 80 à la ferme Rorive dans le bas d’Amay. "Les années passant, on doit faire face au vieillissement de notre population. Cela va nous demander quelques aménagements pour pouvoir les accueillir le plus longtemps possible. On lance d’ailleurs déjà un appel aux dons dans cette perspective", termine la directrice ff à la tête d’une équipe de 20 personnes environ dont trois chauffeurs.

BE55 8334 6173 7444 ou BE58 7925 1428 7079