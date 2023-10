En balade, dans la plus belle prairie de Wallonie, à Ouffet: "Une belle occasion de la découvrir" (photos et vidéo)

Ces explications, elles ont été fournies ce dimanche par l’agriculteur ouffetois Sébastien Demoitié aux nombreux curieux venus visiter sa prairie.

Mais pourquoi visiter une prairie, direz-vous. Et bien parce que cette pâture a tout simplement été élue plus belle prairie de Wallonie, pendant la foire de Libramont, dans le cadre du concours "Qu’elle est belle ma prairie", organisé par Natagora, Natagriwal et la Fugea.

Visite de la plus belle prairie de Wallonie, à Ouffet ©EDA V.R.

Un titre qui fait forcément plaisir à Sébastien Demoitié. "C’est gai de se dire que ce qu’on fait n’est pas si mal." Mais justement qu’est-ce qu’elle a de si spécial, cette prairie, pour recevoir un tel titre ? "Elle a une superficie d’1,5 hectare. J’y ai planté 90 arbres fruitiers. Essentiellement des pommiers, mais aussi des poiriers, des pruniers et des noyers." Et au milieu de tous ces arbres, il fait pâturer ses bêtes . "La plupart du temps, j’y mets les vaches. Et les moutons en fin de saison." À côté de ça, il a aussi installé des ruches, des nichoirs à oiseaux et des zones refuge pour l’entomofaune.

Visite de la plus belle prairie de Wallonie, à Ouffet ©EDA V.R.

Bref, de fameux aménagements, qui ont suscité la curiosité de pas mal de monde. Et c’est justement pour ça que l’agriculteur a décidé d’organiser des visites en bonne et due forme ce dimanche. "On s’est dit que c’était une belle occasion de la faire découvrir aux gens."

Et parmi la soixantaine de curieux qui ont fait le déplacement, on retrouve Denis et Elwira Bodart, qui habitent Tinlot. "On est des anciens clients du magasin à la ferme (NDLR: aujourd’hui fermé), expliquent-ils. On est venus par amitié et pour les soutenir dans leur démarche."

Pierre et Carine Goffioul ont également fait la route. Et eux, depuis beaucoup plus loin. "On habite Vaux-sur-Sûre. On a décidé de venir car on a déjà entendu parler des projets de plantation mis en place par la ferme Demoitié. Ça nous intéressait d’en savoir plus." Et vu les nombreuses questions posées par le couple pendant la visite, ils étaient vraiment très intéressés.