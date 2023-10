Après quatre mandats, l’échevine verlainoise Huguette Buttiens tirera sa révérence en 2024: "Ma décision n’a pas été facile"

Si elle avoue encore être capable d’assumer un cinquième mandat – "Il y a quelques semaines, quand on insistait un peu, j’étais à deux doigts de continuer cette belle aventure" -, Huguette Buttiens ne souhaite pas faire l’année de trop. "Les élus qui arrêtent disent tous ça. Mais tant que je suis en bonne santé, je compte bien profiter de ma famille."

Finir sur une bonne note

Des projets, Huguette Buttiens en a toujours eu. Mais son dada à elle, outres les finances, ce fut la petite enfance. "Je vais terminer mon mandat avec la création d’une crèche. C’est le projet qui me tenait à cœur. Et puis les finances sont vraiment saines. Elles l’étaient déjà avant mon arrivée et on a toujours géré ça en bon père de famille. Quand je dresse le bilan de toutes ces années, il est plus que positif. J’ai eu la chance d’être entourée de bonnes personnes."

"Pas toujours d’accord, mais…"

Depuis la dernière législature, Verlaine ne compte aucune liste d’opposition.

"Mais ce n’est pas parce que nous avons la majorité que c’est plus facile pour la cause. J’entends régulièrement que c’est dommage de ne pas avoir une autre liste. Peut-être que c’est difficile d’en créer une et que les gens sont contents. En tout cas, c’est mon intime conviction, glisse Huguette Buttiens. On a toujours travaillé dans la bonne entente au collège, comme une vraie famille. Mais ça ne veut pas dire que nous étions d’accord sur tout. Néanmoins, nos décisions étaient toujours collégiales."

À 65 ans, la Verlainoise s’apprête donc à refermer le plus beau chapitre de sa vie professionnelle. "Mes projets ? Je vais pouvoir enfin réaliser des défis sportifs et m’occuper de mon jardin."