La première est l’intégration de deux salles (salles Grandfils à Ombret et de la Balle Pelote à Ampsin) dans le giron communal ainsi que la possibilité de louer le site des Maîtres du feu. Autre modification, l’extension de la gratuité annuelle, en plus des comités carnavalesques amaytois et groupes/clubs, aux mouvements de jeunesse amaytois, comités de quartier amaytois et à toute association partenaire de l’administration communale qui louent hebdomadairement un espace communal.

À ceci sont également venues s’ajouter la modification des tarifs de location et l’application d’une distinction selon que les locataires sont Amaytois ou non, soit une différence de 100 € sur chaque tarif de location. Et pour cause, il est apparu que bon nombre d’organisations se déplacent vers Amay "parce qu’il se dit que c’est moins cher qu’ailleurs…" Des travaux, essentiellement de mises en conformité, devront être réalisés dans les deux salles ajoutées dans le giron de la gestion communale.

Ce règlement ainsi modifié entrera en application le 1er janvier 2024. "Il y a beaucoup de demandes de comités de quartier et nous n’avons pas toujours la possibilité d’y répondre. Ces ajouts permettent donc d’élargir l’offre", a précisé l’échevine Corinne Borgnet, en charge des salles communales. Face aux coûts que représentent la gestion et l’entretien des salles, le bourgmestre, Jean-Michel Javaux, a indiqué que l’idée, à terme, "est d’avoir des salles avec cuisine et des salles sans cuisine".