Les organisateurs ont désormais accès à un formulaire uniformisé au sein de la zone de police du Condroz

L’objectif de ce nouveau document ? Faciliter, simplifier, systématiser les démarches, aussi bien du côté des organisateurs que de la Commune et de la police. "Pour l’élaboration de ce document, je suis parti d’un constat personnel lors de mes rencontres dans les différentes communes tant avec les services administratifs qu’avec les organisateurs d’événements."

Pour organiser un événement public (bal, fancy-fair, marches, courses…), il faut en effet déposer à la Commune une demande d’autorisation, qui transite aussi par la police. C’est la Commune qui valide ou non la manifestation et dans certains cas, il faut consulter la police pour la gestion des risques et l’encadrement de sécurité. La demande doit être déposée 60 jours avant l’événement et 90 jours si une présence policière est requise. "Pour chaque événement, les autorités doivent convoquer une réunion de sécurité au cours de laquelle les différentes parties (D1-D3-organisateur-fonctionnaire Planu…) exposent leurs propres analyses de risques sur base desquelles des mesures sont préconisées et sont validées ou non par l’autorité sous sa propre responsabilité."

Jusqu’ici, chaque Commune condrusienne avait son document, plus ou moins détaillé, présenté de manière différente. "La police encode dans son agenda toutes ces manifestations, ce qui est fastidieux quand les documents sont tous différents."

L’inspecteur et son équipe ont élaboré un modèle unique en compilant toutes les informations importantes et essentielles pour pouvoir déterminer la gestion des risques et délivrer les autorisations: contacts, type d’événement, assurances, profil du public, superficie occupée, présence ou non d’alimentaire, risques éventuels, impact de mobilité… "Il suffit pour la Commune d’apposer son logo sur le document, d’ajuster ou ajouter certaines spécificités, se réjouit l’inspecteur. Ce formulaire n’a pas la prétention de révolutionner les procédures mises en place aux seins des différentes communes, mais d’être un outil commun pour faciliter et uniformiser ce type de demande d’événements." Le nouveau formulaire uniformisé permet aussi aux organisateurs de le réutiliser d’édition en édition. Chaque année, la zone reçoit en moyenne 40 demandes par mois, toutes communes confondues. Sur les 400 demandes parvenues depuis janvier 2023, 14% d’entre elles ont nécessité un encadrement policier.