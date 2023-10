Wanze: "Cabane, cabane", ce mémorable détail laissé par Philippe Vauchel dans la grisaille

Mercredi, Philippe Vauchel et Mathilde Dedeurwaerdere l’ont jouée les yeux dans les yeux avec le public du centre culturel de Wanze. Le Vinalmontois et sa comparse accordéoniste sont directement parvenus à tisser de véritables liens avec leur auditoire, durant plus d’une heure, au cœur de leur "Cabane Cabane". Pourtant, la partie a débuté sur un long silence après l’introduction musicale du piano du pauvre. "J’ai beaucoup hésité à venir à cause du spectacle. Est-ce que cela vaut vraiment de déranger ses contemporains pour cela ? Des propos de cabane ! C’est pour cela que je préfère me taire. Merci pour votre silence", lance un Vauchel amusé face aux regards interloqués et rires hésitants venus briser ce pacte silencieux d’une bonne minute trente. Un véritable coup de maître scénique pour d’emblée embarquer l’assistance dans sa première cabane: le ventre maternel d’où il entendait "madame sais-tu" et "madame y a pas d’avance" au dehors. "C’est le paradoxe des cabanes: quand on est à l’abri du monde, on entend le mieux tous les bruits du monde. On s’attache à sa cabane. À ma sortie, j’ai pleuré…"