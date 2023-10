Élections communales à Villers-le-Bouillet: Christine Collignon sera la tête de liste Vivre 4530

Après la portée au grand jour, par le canal d’une vidéo sur les réseaux sociaux, de leur future liste commune sur les bulletins de vote à Villers-le-Bouillet en octobre 2024, Écolo et GénérationS4530 (groupe lancé sur les fondations du PS local voici bientôt 6 ans) invitaient les Villersois à découvrir leur projet, ce jeudi soir. Certes, on ne s’attendait pas à ce que la totalité des candidats sur la liste Vivre 4530 soit dévoilée aux côtés des échevins Marie Vandeuren (Écolo), Jean-François Ravone (Écolo), Christine Collignon (GénérationS4530) et du président du CPAS Philippe Ancion (GénérationS4530). On a cependant eu la confirmation d’une information que tout le monde anticipait à la lecture des taux de popularité de chacun lors du précédent scrutin en 2018: c’est bien Christine Collignon (409 voix pour 167 à Jean-François Ravone "derrière" elle) qui emmènera la liste rassemblant les forces de gauche villersoises formant actuellement une majorité tripartite avec Videm. Nous y reviendrons plus en détail ce vendredi dans l’Avenir Huy-Waremme.