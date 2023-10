26 ans plus tard, elle reçoit une lettre d’excuse de sa harceleuse: "Je me suis effondrée en la lisant"

De nombreuses blessures causées, entre autres, par Caroline (également prénom d’emprunt) avec qui elle était pourtant "comme cul et chemise" quand elles étaient enfants. "On s’est rencontrées à 10 ans. On était dans le même club de sport. On s’est directement super bien entendues. On était tout le temps fourrées l’une chez l’autre."

Assez logiquement, elles ont décidé de fréquenter la même école secondaire, en région hutoise. Et là encore, elles étaient inséparables. "Et puis, en fin de troisième ou en début de quatrième, son comportement a complètement changé." Du jour au lendemain, Caroline s’est mise à ignorer Nathalie. "Elle ne m’a plus jamais dit bonjour, elle a aussi retourné notre groupe d’amis contre moi. Les rares interactions qu’on avait encore, c’était pour se moquer de moi." Elle a bien tenté de savoir ce qui avait provoqué ce changement d’attitude, mais sans succès. "Je lui ai envoyé des petits mots en classe pour avoir une explication, mais elle m’a répondu de lui foutre la paix." Et Nathalie, elle a une explication ? "Non, je me pose toujours la question."

Une situation très dure à vivre

Mais quand on a 16 ans, se retrouver dans une situation comme celle-là, ce n’est vraiment pas évident. "Pendant deux ou trois mois, je me suis retrouvée toute seule dans la cour. J’ai franchement eu des idées noires. Je n’ai même pas pensé à me tourner vers le centre PMS de mon école car je ne savais pas qu’il prenait aussi en charge les problèmes de harcèlement."

Heureusement, Nathalie a réussi à remonter la pente. Elle s’est fait de nouveaux amis, qui l’ont accompagnée jusqu’à la fin de ses études secondaires (elle est d’ailleurs toujours en contact avec certains d’entre eux), elle s’est mariée, a eu des enfants et travaille. Bref, elle a une vie normale, qui a quand même été perturbée par l’arrivée de cette missive, de nombreuses années après les faits. "Je pense que, d’un côté, elle m’a contactée pour préserver son image car je recommençais à parler de cet épisode à des amis communs. Mais je crois aussi que sa démarche est sincère et qu’elle nourrit de réels regrets."

Et si Nathalie salue cette fameuse démarche, elle n’a pas envie de "redevenir amie" avec Caroline. "Tout simplement parce que je ne vois pas ce que cette relation pourrait m’apporter."

Il faut sensibiliser les jeunes

Aujourd’hui, Nathalie a surtout envie de sensibiliser les jeunes à la problématique du harcèlement. "Ils doivent se rendre compte que tout le monde n’a pas la même sensibilité, que leurs actions peuvent avoir un très gros impact sur ceux qui les entourent."

Et à ceux qui sont victimes de harcèlement: "Ne désespérez pas. Ce n’est pas parce que vous êtes tout seul un jour que ce sera encore le cas le lendemain."

Qu’est-ce qui est mis en place dans les écoles?

Aujourd’hui, vers quelles structures les jeunes victimes de harcèlement peuvent-elles se tourner? On fait le point.

On l’a bien compris, Nathalie a souffert de cette situation. Mais aujourd’hui, quelles sont les actions mises en place pour prévenir les cas de harcèlement? «Le centre PMS réalise des animations en classe concernant le bien-être à l’école, mais il n’y a pas de vraie sensibilisation au harcèlement», détaille Marie-France Boileau, directrice du centre PMS W-BE (Wallonie-Bruxelles Enseignement) de Huy.

Par contre, les élèves peuvent bien entendu se diriger vers le PMS de leur école en cas de problème. «On les écoutera et on pourra les rediriger vers un psychologue, un médecin ou un service d’aide aux victimes en fonction du problème rencontré.Cette deuxième ligne fonctionne bien, mais on manque de professionnels pour prendre en charge les jeunes.»

Les centres PMS rencontrent également les harceleurs. «Mais en général, ils ne sont pas sensibles à la douleur qu’ils causent aux autres élèves.»

Et puis, malheureusement, beaucoup d’élèves harcelés ne se tournent pas vers les PMS. Et ce n’est pas uniquement dû «à un manque de visibilité. Ils sont à un âge où ils attachent beaucoup d’importance à leur image. Ils encaissent, ils encaissent et ne bronchent pas. Mais ils ne se rendent pas compte que la situation dans laquelle ils se trouvent est vraiment problématique».

Les cas de cyberharcèlement explosent

Et la grosse différence, par rapport à l’époque de Nathalie, c’est qu’aujourd’hui, il y a les réseaux sociaux. «Les cas de cyberharcèlement explosent. Des jeunes se sont suicidés à cause de ça. La ministre Désir (NDLR : qui est en charge de l’Enseignement), met en place toute une série d’actions et d’animations pour lutter contre ce problème.»