Ocquier est passé à deux doigts de la première tranche en P4C: "Il n'y a aucun problème, on finira bien classé en fin de saison"

Toujours dans une ambiance digne d’un club familial et ambitieux, Ocquier prend de plus en plus de place au sein de la P4. Si lors du dernier exercice, la deuxième partie de saison est considérablement à oublier, cette année est celle de la reconnaissance. Comptant uniquement des éléments n’ayant comme souhait que s’amuser sur les pelouses provinciales et donc, par extension, qui ne touchent pas le moindre denier, cette année est sous le signe de l’implication et l’application. "Le groupe est soudé et on est toujours dans la course au classement général, commente André Gaziaux. Certes, nous n’avons pas la tranche, mais nous restons bien placés. Réflexion faite, je pense que c’est bien de ne pas l’avoir eue. Je préfère garder mon groupe mobilisé jusqu’au terme de la saison car je voyais déjà un peu de relâchement. Lorsque le confort s’installe, les joueurs se laissent plus facilement aller, c’est dommage. Ne serait-ce que prendre l’exemple de retards dans leur chef indique une suffisance que je n’aime pas voir. C’est dans ces moments qu’on est encore plus conscients du travail qu’il reste encore à abattre. Autre point, c’est que notre bilan n’est pas des plus extraordinaires non plus. On est en tête, mais avec autant de points l’an dernier où nous étions quatre ou cinquième. Quoi qu’il arrive, on finira bien classé et il n’y aucun tracas."

Ocquier sait donc ce qu’il reste à faire pour atteindre l’objectif de tour final. Que cela passe par une tranche ou non, les joueurs n’ont pas dit leur dernier mot et ce n’est sans doute pas avec un groupe plus compétent que l’an passé, que la finalité sera moins belle.