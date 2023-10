Il y en avait pour tous les goûts à l’expo du Photo Club La Marelle à Burnontige

Ce 14 et 15 octobre, le photo club de Burnontige exposait les œuvres de 15 de ses membres. Dans une belle ambiance de convivialité, l’exposition permettait de partager l’univers personnalisé, et très riche de chaque participant: photos d’animaux ou d’insectes, de nature, de voyages, mais aussi photos Urbex, de portraits, de nus.. Il y en avait pour tous les goûts. "Cette exposition, qui se déroule une fois par an est l’aboutissement de la saison, relate Benoit Wertz, animateur du club. Il y a un thème libre, et un thème imposé, tiré au sort. Quand le photographe montre ses œuvres, il se dévoile et se met à nu, il faut oser le faire. Tout le monde est le bienvenu dans le club. Il n’y a pas besoin d’arriver avec un gros appareil professionnel ou avec des compétences photographiques. Il suffit d’avoir l’envie de faire de la photo. Nous discutons ensemble et nous nous entraidons pour arriver à quelque chose de chouette. Plutôt qu’un cours photo, les séances sont plutôt des animations autour de la photo. La plupart sont coupées en deux parties. Il y a une partie un peu théorique, où nous nous donnons des trucs, nous apprenons des choses. Surtout pour les nouveaux qui débutent, les bases de la photo, etc. Et puis, surtout, nous regardons les photos et nous les critiquons ensemble. Mais c’est une critique très positive, pour avancer. Nous avons aussi le respect des conceptions de chacun de la photographie. Personnellement, je ne rectifie pas mes photos. Michel, un autre membre, passionné de photos Urbex (NDLR: la photographie dans des lieux abandonnés) est spécialiste de l’ordinateur, et retravaille toutes ses photos, Photoshop n’a plus de secrets pour lui. Chaque idée est respectable."