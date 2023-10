Huy: le Château Vert vise une entrée dans les 6 pavillons pour ses handicapés adultes à la mi-2025

Le budget a grimpé à 6,8 millions d’euros

Les 38 adultes vivent déjà en chambre individuelle et retrouveront la même configuration avec un bonus de confort et d’aménagements divers à leur handicap dans leur futur pavillon. "Les chambres individuelles seront plus spacieuses que celles actuellement occupées dans le building et seront équipées d’un cabinet privatif avec WC, évier et douche, détaille la directrice. Et dans chaque pavillon, grâce à un système de parois amovibles, nous aurons l’opportunité de transformer deux chambres individuelles en une plus grande pour un couple comme cela concerne déjà deux de nos résidents. En plus des chambres, chaque pavillon comprendra un lieu de vie commun ainsi qu’une salle de bains médicalisée et adaptée."

L’espoir du côté du Château Vert est de voir les résidents prendre possession des nouveaux pavillons pour la fin du premier semestre 2025, au plus tard. "De toute façon, pour une question de délai sous-tendant le subside de 2 millions d’euros promis par l’Agence pour une vie de qualité (AViQ) dans le cadre de l’appel à projets ERICh, le chantier doit obligatoirement être terminé pour fin octobre 2024", rappelle Cécile Lefebvre qui a vu le budget initialement bouclé à 4,5 millions grimper à 6,8 millions !

C’est que depuis 2018 et l’annonce du projet par l’ancienne direction, le Covid n’est pas seulement venu retarder la prévision d’une pose de la première pierre pour fin 2020. L’explosion du prix des matériaux a amené la directrice et le conseil d’administration du Château Vert à revoir complètement leur stratégie financière pour que le projet soit toujours réalisable. "Les retours au premier marché public unique entrevoyaient une facture à 8 millions d’euros. Si bien qu’on a décidé de le saucissonner en divers marchés pour limiter notamment les sous-traitants. On a aussi revu le dossier avec l’architecte en abandonnant par exemple l’idée initiale d’une structure en bois pour la solution du béton et ainsi ramener la note à 6,8 millions d’euros. Reste que les subsides promis initialement n’ont, eux, pas augmenté dans le même temps. On a heureusement reçu l’autorisation de la ministre Morreale de reconvertir dans nos nouveaux pavillons la dette de 846 000 € que nous devions à l’AViQ."

Gala de bienfaisance le 18 novembre

Le Château Vert s’est aussi mis en quête de nouveaux soutiens et pourra compter sur ceux des Fondations NIF et Roger De Spoelberch. "On fait aussi le tour des banques en espérant pouvoir augmenter notre crédit, car on veut se laisser la possibilité financière par la suite de renouveler l’enveloppe énergétique du building pour 2 millions d’euros après audit." Les dons privés sont évidemment les bienvenus. Tout comme la vente de la bière La Solières en collaboration avec la brasserie Léopold 7, et le gala de bienfaisance du 18 novembre au centre culturel de Huy ( Le dîner de cons) contribueront aux projets du Château Vert pour le bien-être de ses résidents.

Dons bienvenus sur le compte BE45 0689 1007 9689. Places pour le gala: 085/211206