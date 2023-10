Wanze: des restaurateurs à la rencontre des producteurs locaux

Cette tournée a débuté, en septembre, avec la visite des Jardins de Longpré en compagnie de Guillaume Lhoest et son équipe. Ce lundi matin, c’était au tour d’Hélène Schiepers de jouer les hôtes de service dans la ferme familiale à Antheit. "Viennent à ces visites les restaurateurs qui le souhaitent et en ont la possibilité dans leur agenda, évoque Romain Laroche, agent à l’ADL de Wanze. Ce lundi, Jean-Philippe Collet, le patron du Collet gourmand à Longpré, et Nathalie, la chef en cuisine du Force 7, ont participé à la visite. Nous étions plus nombreux en septembre avec les patrons du Lucana et du Champerdrix notamment."

Objectif: les retrouver à la carte des restaurants

Hélène Schiepers leur a fait faire le tour du propriétaire pour leur montrer toute l’étendue des produits qui pourraient finir dans leurs cuisines, entre les œufs bio, la farine, les fruits et les légumes du maraîchage qu’elle partage en partie avec Armand Monnoyer (Terre & ciel). "Si la ferme Schiepers travaille déjà étroitement avec le domaine de Naxhelet, ses produits peuvent intéresser d’autres restaurateurs, continue Romain Laroche. D’ailleurs, Nathalie du Force 7 est repartie de cette visite avec quelques légumes. Et la semaine qui a suivi la rencontre aux Jardins de Longpré, Jean-Philippe Collet avait déjà mis à sa carte un plat avec les légumes de ce maraîchage d’ailleurs implanté dans le même hameau. C’est l’objectif que nous espérons atteindre dans la majorité des restaurants. Plusieurs le faisaient déjà, mais rarement en le mettant en avant dans leur communication. Nous les y encourageons."

La prochaine visite est déjà prévue en novembre. Et ce sera cette fois à la chèvrerie Capriflore spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fromages à Vinalmont.