Huy-Waremme: les polices locales en vigilance accrue suite à l’attentat de Bruxelles

Quant à la sécurité à la centrale nucléaire de Tihange, sa protection est prise en charge par la police fédérale. "Et connaissant l’extrême réactivité du service de sécurité, il a certainement dû prendre des dispositions dès les événements de lundi soir, estime le commissaire-divisionnaire hutois qui ne s’attend pas à un retour à la normale de sitôt. L’initiative viendra soit de l’OCAM qui ramènera le niveau d’alerte au niveau 2, mais je n’y crois pas à court terme ; soit du Centre de crise National en allégeant les mesures qui, avouons-le, ne sont pas extrêmement contraignantes. On peut tenir sur la longueur avec ces mesures."

"On refait l’analyse des risques des événements du week-end"

À la police Meuse-Hesbaye, outre le rappel des consignes de base concernant notamment l’équipement dans le travail "routinier" des hommes de terrain, l’attentat de ce lundi à Bruxelles impose un travail de réévaluation des risques pour les événements attendus ce week-end sur la zone. "Leurs analyses des risques avaient été faites et on est en train de les refaire pour voir s’il y a lieu d’augmenter le personnel policier mobilisé sur place et les moyens techniques à y déployer, explique le commissaire Michel Dubois, en charge des relations avec la presse. On doit être attentif à la bonne proportionnalité des mesures pour ne pas ajouter de la peur aux gens. Je ne pense pas qu’il y en aura, mais le collège communal pourrait décider de mesures telles qu’un système anti-voiture bélier, la fouille à l’entrée ou l’interdiction d’entrer avec des sacs."

La même vigilance entourera certains événements à venir du côté de la zone de police de Hesbaye. "Les communes de la zone m’ont demandé d’être attentif aux sorties des écoles et aux cortèges d’Halloween avec la particularité que les gens peuvent se cacher derrière des masques, explique le commissaire André Jamers. Nous attendons des directives plus précises de l’OCAM, du Centre de crise National et peut-être de la police fédérale."