Wanze: le palissandre de Mario et Nelly

Mario Calderan et Nelly Plumier ont eu deux garçons. Ils ont trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Mario a été programmeur sur machine à l’entreprise Pégard à Andenne et Nelly maman au foyer. Il été aussi bénévole au football de Bas-Oha durant 20 ans avant sa fusion avec le club de Wanze. Actuellement, il s’adonne au jardinage et Nelly aime le tricot, le crochet et préparer de bons petits plats. Et quand le bourgmestre ff Bernard Lhonnay leur demande quel est le secret pour maintenir un mariage durant 65 ans ? Le couple répond: "Il faut tout simplement être tolérant et rester à l’écoute." Et Bernard Lhonnay d’ajouter: "Vous allez fêter ce bel anniversaire en deux fois, une fois avec votre famille et une seconde avec vos voisins comme lors de vos noces d’or et de diamant."