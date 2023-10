Huy: "No Limit", burlesque, humain et déjanté

Nous sommes un vendredi 13 au temps de la guerre froide, en 1964. Un groupe de bombardiers américains a reçu l’ordre par erreur de bombarder Moscou. C’est le prétexte, le point d’ancrage d’un récit qui puise dans le terreau humain ses couches les plus viles et nobles en même temps. Et c’est ce paradoxe qui, ici, est mis en avant. C’est-à-dire, la faculté qu’a l’homme de prendre conscience de ses actes et d’ainsi les remettre en question.

Fable historique, parodie, contrefaçon, allégorie ou tout cela à la fois ? "No Limit" propose avant tout une réflexion sur les dangers de la course au surarmement qui reste d’actualité dans un monde qui privilégie l’argent, le pouvoir et la destruction.

Dit sur le ton de la farce le propos, loin de choquer, il questionne notre humanité en glissant dans le texte des phrases que l’on attrape pour davantage les mettre en avant. "La mort d’un homme c’est tragique, la mort d’un million, c’est une statistique." "Nous sommes responsables des malheurs que nous provoquons."

Car ici, tout est nécessaire jusqu’aux figures de style empruntées à la langue qui, sans vouloir brouiller les pistes, leur donne de la densité dans un jeu déjanté et loufoque où chaque acteur puise dans la caricature ses lignes les plus savoureuses. C’est drôle, subtil, cynique, intelligent et bourré de références culturelles dont cinématographiques.

Inspiré de la grande Histoire, ce récit repose aussi sur cette question fondamentale que nous pourrions nous poser tous. À savoir: Quel est ce monde que nous voulons préserver pour nos enfants qui "grandissent si vite" ?