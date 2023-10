Ferrières: un nouveau site internet pour la Commune de Ferrières: "On y a ajouté un guichet en ligne"

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme un guichet en ligne qui permet de commander des documents officiels, comme un certificat de bonne vie et mœurs, un acte de décès ou une composition de ménage. "Ça facilite les procédures pour le citoyen", souligne la responsable. Le site dispose de nombreuses rubriques générales: agenda, actualités, avis d’enquêtes publiques, informations sur l’administration, offres d’emploi, bulletin communal en pdf, annuaire (commerçants et indépendants, ASBL, comités, clubs…) "On a actualisé toute la partie tourisme." Les clubs et associations peuvent désormais rentrer en ligne des demandes d’autorisation pour organiser des événements. Tout bientôt, un "portail parents" sera aussi accessible, permettant d’inscrire les enfants aux plaines communales, de remplir les fiches médicales… D’autres développements sont encore prévus. "On a la volonté d’en faire un site interactif où les gens pourront encoder eux-mêmes des actualités, des événements", conclut Valentine Cordier.