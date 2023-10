Wanze: les élèves de Vinalmont ont participé à une journée inclusion au hall omnisports

Cette année, pour la 2e édition, une journée dédiée à l’inclusion était organisée ce jeudi, en partenariat avec l’ASBL Altéo, l’école de Vinalmont, le Château Vert, et les Rivageois (à Liège), au hall omnisports de Wanze. L’objectif de cette journée est d’inciter les élèves de l’enseignement ordinaire à rencontrer des personnes déficientes, au travers de divers ateliers concoctés par des étudiants de la Haute École et dans lesquels les enfants des deux établissements sont mélangés. "Cela leur apprend à ne pas avoir peur de la différence de l’autre et qu’ensemble, si on réunit nos forces, on arrive à un but", explique Céline Fievez, enseignante en éducation physique aux Rivagesois.