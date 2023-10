Marchin: la chorale Emotion remonte sur scène

Tout est prêt pour écouter un medley des "The Star Sisters" avec la triade d’amies Nadia Foiadelli, Christine Launoy et Sabine Citron, ou "Froufrou" de la malicieuse Viviane Constant, "Six roses" de la pétillante Viviane Declercq, un pot-pourri de Claude François par l’excellent Daniel Lambert, "Johnny fais-moi mal" par une succulente Bernadette Gaspard, ou "Superman" qui sied à merveille à Philippe Thirion. Trente-trois chansons au programme qui donnent au public l’envie de fredonner, toutes interprétées avec beaucoup de sincérité et d’enthousiasme. Cerise sur le gâteau ? Un vrai cancan ! L’illusion est très réussie pour cette danse iconique du Moulin Rouge, pourtant présentée dans une petite salle marchinoise de Belle-Maison. Enfin, il y a celle qui vaut le déplacement à elle seule, Claudia Taronna, qui joue les interludes, dans des costumes plus loufoques les uns que les autres, comme l’homme-orchestre, l’abeille, Mickael Jackson. Taronna fait rire, mieux elle fait pleurer de rire. Bref, si vous aviez raté le spectacle en juin, ruez-vous sur les places disponibles du samedi 14 octobre au dimanche 22 octobre.