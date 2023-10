Le GAL Jesuishesbignon.be en route pour 2027 ? Focus sur l’agriculture, la mobilité et la biodiversité

1. L’agriculture

Près de 400 agriculteurs cultivent les terres fertiles des 11 communes faisant partie du GAL Jesuishesbignon.be. L’objectif est donc de poursuivre la dynamique lancée en mettant en valeur les savoir-faire de chez nous. "On mettra le focus sur la préservation des fermes de polyculture et élevages pour la prochaine programmation", annonce la coordinatrice.

2. La mobilité

Le GAL poursuivra les aménagements déjà entrepris en matière de mobilité. "On a déjà réalisé une cartographie du réseau cyclable utilitaire sur le territoire des 11 communes et on veut désormais soutenir les Communes dans les démarches administratives. On veut les aider à rentrer les dossiers pour les appels à projets qui concernent la mobilité douce."

3. La cohésion sociale

Parmi ses missions, le GAL souhaite recréer des liens entre les citoyens du territoire et renforcer la convivialité et la solidarité, encourager les dynamiques intergénérationnelles et lutter contre l’isolement, mais aussi susciter la mise en réseau des acteurs de terrain. Les efforts seront poursuivis de ce côté-là également.

4. La biodiversité

L’équipe continuera également ses actions en faveur de la biodiversité avec un autre dossier conséquent: parer aux inondations. "On a un projet qui va faire en sorte d’augmenter la résilience des citoyens face à ce phénomène. Jusqu’à présent, on a beaucoup travaillé sur les aménagements en milieu agricole. Et désormais, on veut accompagner les habitants dans les équipements de leurs parcelles privées, explique Fabienne Nyssen. On va pouvoir les conseiller en fonction de la réalité de chacun."