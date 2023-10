Amay: des capsules et étiquettes de champagne de collection

À tous les collectionneurs mais aussi, à toutes celles et ceux qui sont à la recherche de bonnes affaires, ce week-end des vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre, est là pour vous. "Pousser les portes du gymnase communal d’Ampsin, là où absolument tout sera organisé", indiquent Dominique et Camille Brose, deux collectionneurs ampsinois. Ces trois jours débuteront donc vendredi, de 9h à 13h, avec un vide dressing de vêtements et de chaussures d’occasion. Ce samedi 14 octobre, de 9h à 18h, Dominique et Camille annoncent une avant-première mondiale: une exposition de capsules de champagne & Co. "Nous aurons des capsules provenant d’environ 59 pays différents." Autre exposition de capsules, type couronnes celles-là, provenant elles de 227 pays différents. "En même temps, nous exposons des étiquettes de champagne. La plus ancienne, elle est authentique, date de 1779."