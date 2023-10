Ville-en-Hesbaye: le projet immobilier de Thomas & Piron est refusé

Ce dernier avait en effet l’ambition de construire un lotissement de 9 habitations unifamiliales et d’un immeuble de 6 appartements sur un terrain à l’arrière des rues Joseph Wauters et de la Motte. Il n’en sera donc rien puisque le collège refuse le permis convoité. "Les arguments de Thomas & Piron concernant la gestion des risques d’inondations n’ont pas été convaincants, note Olivier Orban, échevin de l’Urbanisme. On ne veut prendre aucun risque à ce niveau car c’est une zone qui pose régulièrement problème." D’un point de vue urbanistique, les constructions projetées, notamment l’immeuble, posaient problème en ce qui concerne leur intégration. "Il y avait des balcons qui étaient en vis à vis avec le voisinage direct."