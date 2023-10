Modave: la future résidence pour seniors sera prête dans un an

"Il y a 8 ans, l’endroit d’une superficie de quelque 30 000 m2 ressemblait un peu à Germinal, glisse Philippe Goblet. C’était boueux et mal empierré. Depuis, notre société a réalisé de nombreux investissements (atelier mécanique, doublement de la superficie de la menuiserie, construction de dépôts, placement de panneaux photovoltaïques qui produisent 250 000 kW-crête, etc), et nous avons estimé qu’il était possible de libérer 3500 m2 pour construire un bâtiment de 20 appartements situé à proximité du parking de la police. Je rassure déjà ses futurs habitants: ils n’auront pas le nez sur les camions car nous allons travailler avec un écologue pour offrir une végétation dense en bordure du site."

Si la société Duchêne est allée au bout de son idée, c’est aussi parce que la Commune de Modave avait manifesté le souhait d’offrir à ses citoyens plus âgés la possibilité de rester sur son territoire en proposant du logement adapté à leurs besoins et… à leurs revenus. "Au départ, nous voulions ouvrir une résidence service, mais il s’est vite avéré que le budget, même avec l’aide de subsides, serait trop élevé. Les contraintes techniques sur le terrain constituaient également un second frein."

Raison pour laquelle les partenaires se sont finalement orientés vers un immeuble plus classique. D’une superficie de 560 m2 au rez-de-chaussée, pour 500 m2 aux premier et deuxième étages, le bâtiment comptera donc 20 appartements de 50 m2 (quatre seront légèrement plus grands), tous étant dotés d’une seule chambre.

Outre une vingtaine de places de parking extérieures, l’espace comprendra une salle polyvalente mise gratuitement à disposition des résidents pour des fêtes familiales.

Construite en briques claires, avec également de la pierre du pays, des châssis en aluminium et une toiture en ardoises, la future résidence coûtera 3,54 € millions€. Pour rappel, la Commune de Modave a signé une convention avec Agilis, intercommunale spécialisée dans la gestion immobilière publique. C’est cette dernière qui remboursera les mensualités et touchera les loyers (environ 550 € par appartement) par l’intermédiaire de l’Agence Immobilière sociale Pays de Huy. La Commune de Modave remboursera chaque année à Agilis la différence entre les deux sommes, et deviendra propriétaire du bâtiment au terme du prêt d’une durée de 20 ans. Elle commencera alors à percevoir les loyers.

Quid du parking de la police ?

"Nous espérons que ce bâtiment sera occupé par nos aînés, mais seul l’avenir nous le dira", a concédé ce jeudi Éric Thomas. Reste à voir si l’environnement fera lui aussi l’objet d’aménagements. "Nous pourrions à plus long terme être intéressés par l’acquisition du parking voisin qui appartient à la zone de police. Le but serait alors notamment de l’aménager en espace vert et ludique".

En attendant, l’inauguration de la future résidence est prévue en août ou septembre 2024. Et à en croire la volonté affichée par les différents partenaires, la construction ne devrait accuser aucun retard. "En réalité, ce n’est pas la première pierre, mais bien la dix-septième qu’on pose puisque les fondations sont déjà bien avancées", s’est amusé ce jeudi Philippe Goblet.