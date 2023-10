Sans-abrisme à Huy: "La nécessité d’un abri de nuit est plus que jamais nécessaire", souffle le SEF

"Non, il n’y aura pas d’abri de nuit"

L’hiver à nos portes, le SEF s’inquiète de demain. "Notre prochain défi sera de répondre aux enjeux environnementaux et écologiques. Nous avons deux bâtiments qui n’ont plus subi de transformations depuis plus de 30 ans et qui vont devoir être rénovés. Nous avons rentré un appel à projets et nous sommes en attente de la réponse. On espère pouvoir entamer un premier chantier en janvier 2024. Ça dépendra des subsides obtenus car on ne peut pas financer 240 000 € sur fonds propres pour chaque bâtiment. Si j’ai un message à faire passer aux politiques, c’est sur cette réalité-là aussi. En cas de réponse positive, nous devrons donc prochainement fermer un bâtiment pour travaux et le SEF aura une capacité d’accueil moins importante. On perdra 10 ou 15 places durant peut-être un an."

Mais pas de quoi convaincre le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. "Non, il n’y aura pas d’abri de nuit à Huy. On a été clair sur le sujet. On veut travailler sur le fond et pas mettre des sparadraps. Il y aura un abri de nuit à Waremme. On ne peut pas répondre à tous les besoins." La Ville de Huy s’oriente en revanche vers une autre formule. En collaboration avec la Conférence des Élus et le CPAS de Waremme, la majorité a en effet décidé de déposer une candidature visant à agir sur l’ensemble du territoire de Huy-Waremme. "On veut régler un problème de fond et pas en surface. Comme dit le proverbe, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Nous avons le souhait d’agir sur les personnes qui ont des problèmes d’addiction. Nous allons mettre quatre logements à disposition afin d’aider les personnes concernées par les assuétudes et de les resociabiliser. On apportera ainsi une vraie solution à moyen et long terme avec la mise en place d’une cellule d’intervention psycho-médico sociale."

Pas de solution d’urgence

Du côté de l’opposition hutoise, le dossier avance dans le bon sens mais ce n’est clairement pas suffisant. Le groupe “Huy en commun” fait de la question du sans-abrisme une de ses priorités depuis plusieurs années. "Les services sur le terrain sont débordés et il y a un manque de place flagrant. Dans les chiffres de cet été, on dénombrait 541 personnes sans logement dont 68 qui étaient réellement des sans-abri sur l’arrondissement de Huy-Waremme, rappelle Rodrigue Demeuse, conseiller écolo. On ne peut plus se contenter de payer des billets de train pour les envoyer vers Namur ou Liège où ils se font recaler à l’entrée car les centres sont déjà pleins. Nous sommes contents de voir que certaines choses se dessinent à Huy mais il faut agir également pour les situations d’urgence. Et ça ne concerne pas que les personnes SDF. Je pense notamment à certains jeunes qui sont mis à la porte, aux femmes qui subissent des violences ou aux victimes d’incendie. Actuellement, il n’y a aucune solution immédiate pour ces personnes."