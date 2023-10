Amay: la majorité sortante sur une liste sans étiquette Écolo aux élections communales 2024

Un nouveau nom mais le même ADN

Même si les valeurs écologistes animeront toujours les troupes, la locale Écolo réunie ce mardi a décidé d’ouvrir la porte à un renouvellement d’identité dicté par l’évolution de la politique au niveau communal. C’est que "le monde change, notre réflexion autour de la gestion d’une commune aussi", déclarent les Verts dans leur invitation à une conférence de presse attendue ce dimanche lors de leur journée de réflexion. Ils y partageront leur analyse. Le modèle actuel de gestion communale a créé un sentiment de lassitude dans l’opinion publique qui se désintéresse de la chose politique, mais aussi chez certains mandataires dont la volonté aujourd’hui est d’aller vers une approche plus fédératrice et concertée. Quitte à se distancer des volontés "doctrinales" venant des états-majors des partis qui s’avèrent parfois difficilement applicables sur le terrain communal. Et ne plus en porter le nom ni le sigle sans renier l’ADN sur les bulletins de vote, s’inscrit donc dans une suite logique que les Écolos amaytois sont prêts à enclencher.

Trente ans plus tard

À Amay, Écolo était coutumier d’accueillir des candidats d’ouverture sur sa liste. Peut-être cela s’accentuera-t-il encore pour le rendez-vous de 2024. Aussi, il faudra un gros travail de communication vers l’extérieur pour "rassurer" les supporters toujours attachés aux combats fondateurs d’Écolo.

Il nous revient par contre que le changement de nom fait l’unanimité en interne et donc même parmi les plus anciens qui ont participé aux premiers semis d’une locale Écolo à Amay en 1993, suivis de l’accessit au conseil communal avec deux élus dans l’opposition une année plus tard (Jean-Michel Javaux et Gilles Delcourt).

Une tendance naissante sur l’arrondissement ?

En prenant du recul, on pourrait même assister à une évolution dans le même sens dans d’autres communes de l’arrondissement. Ce pas, les cousins écolos de Huy l’ont ainsi déjà fait voici quelques semaines (mais là en s’associant avec DéfipourHuy sur la liste "Huy en commun").

Quant à la lourde succession de Jean-Michel Javaux en tête de liste, c’est au comité de liste qu’il reviendra de l’attribuer après avoir sondé les membres du collège sur les intentions de chacun. Le nom de Stéphanie Caprasse (échevine des Travaux) revient néanmoins régulièrement chez les "bookmakers" amaytois. À suivre.

Ce qui est sûr, c’est que la campagne des communales de 2024 est lancée à Amay, quasi à un an jour pour jour du rendez-vous.