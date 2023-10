Un réseau de chaleur grâce à la centrale nucléaire de Tihange ? "On veut voir si c'est réalisable" (vidéo)

Et donc, concrètement, le but, c’est d’utiliser toute cette énergie thermique pour chauffer les habitations, les commerces et plein d’autres bâtiments, "à Huy et dans les environs", avance le bourgmestre hannutois, Manu Douette, qui est par ailleurs vice-président de la commission énergie, climat et mobilité au parlement wallon.

L’idée a beau être super, est-elle seulement réalisable ? Et bien, on ne sait pas. C’est bien ça le problème. "J’ai déjà voulu aborder la question au parlement wallon et on m’a répondu que le nucléaire était une compétence fédérale", poursuit le mayeur hannutois. Il a donc reformulé son propos en évitant le mot "interdit". "Mais on m’a répondu qu’une question sur les réseaux de chaleur avait déjà été posée il n’y a pas longtemps. Je dois donc encore attendre encore un peu avant d’aborder à nouveau le sujet."

Un projet qui semble finançable

guillement "La Région wallonne a prévu de consacrer 30 millions d’euros au développement de réseaux de chaleur. J’aimerais qu’on utilise une petite partie de ce budget pour réaliser une étude de faisabilité."

Bref, selon lui, notre lasagne institutionnelle n’aide pas à faire avancer le schmilblik. Mais Manu Douette a quand même envie de faire bouger les lignes. "Vu que je n’arrivais pas à poser ma question, je me suis dit que j’allais en parler à la presse pour susciter le débat. En 2024, la Région wallonne a prévu de consacrer 30 millions d’euros au développement de réseaux de chaleur. J’aimerais qu’on utilise une petite partie de ce budget pour réaliser une étude de faisabilité."

Histoire de vérifier ses calculs, qui ont été réalisés sur base ce qui se fait dans d’autres pays. "En moyenne, un ménage dépense 2 000 € par an pour se chauffer. Si, à la place de ça, il débourse 1 000 € pour financer l’installation du réseau de chaleur, il sera gagnant (NDLR: une fois cette"cotisation"payée, le chauffage sera gratuit). En plus, c’est un système qui ne pollue pas. "

Et 22 000 ménages – c’est encore une estimation – qui paient 1 000 € chaque année pendant 20 ans, ça fait 440 millions d’euros. Ce qui colle plus ou moins à l’estimation de Manu Douette, qui est de 410 millions d’euros. "L’installation de la pompe coûterait 10 millions d’euros. Et pour 40 kilomètres de canalisations, il faut compter 400 millions d’euros." Dix par kilomètre, donc. Et puis, la réalisation d’un tel projet passerait également par une intervention financière des pouvoirs publics.

Quid de la centrale nucléaire ?

À première vue, ça semble réalisable. Mais pour y arriver, on a quand même besoin d’une activité nucléaire. Et, selon l’état actuel des choses, le dernier réacteur tihangeois sera arrêté en 2035. "C’est sûr que si on ne prolonge pas le nucléaire, le projet ne tient pas la route. En 10 ans, c’est impossible à rentabiliser. Mais si le prochain gouvernement fédéral décide d’allonger la durée de vie des réacteurs de 20 ou 25 ans, je pense que ce sera rentable."

Il se met même à rêver de la construction d’un réacteur de quatrième génération, qui fonctionnera grâce aux déchets de Tihange 1, 2 et 3. "On arriverait à une situation où, grâce à l’uranium, on produira de l’énergie nucléaire et de la chaleur. Et on produira encore de l’énergie grâce à ces déchets dont on ne sait pas quoi faire."

Les deux hommes le savent: avec un tel projet, ils risquent de se planter. "Mais au moins, on aura essayé."

Le groupe MR veut soutenir le nucléaire à Huy

En venant avec ce projet, Olivier Humblet veut «réaffirmer le soutien du MR hutois envers l’industrie nucléaire sur le territoire». Ceci dans le but de mettre la pression «par le bas». «Le débat autour du nucléaire à toujours lieu en haut. Le Fédéral prend des décisions qui vont impacter les acteurs de terrain. Et nous, on veut soutenir les travailleurs et cette technologie.»