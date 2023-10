Artisans et formations font vivre la Paix-Dieu à Amay: 300 visiteurs ce week-end

L’abbaye de la Paix Dieu à Amay a rouvert ses portes au public. Un événement qui ne s’était plus déroulé depuis 2018. Au programme de la journée de dimanche: exposition, visites guidées du site, activités pour enfants, produits du terroir et un marché des artisans. Un bon moyen de découvrir ou redécouvrir ce lieu chargé d’histoire. Aujourd’hui, ce ne sont plus les moniales cisterciennes qui y vivent mais le site continue d’exister à travers l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP). Le centre des métiers du patrimoine occupe les bâtiments depuis 1999 et dispense plusieurs formations à destination des professionnels et des étudiants dans les secteurs de la construction et du patrimoine. "Nous sommes très heureux de pouvoir organiser notre journée portes ouvertes qui nous permet de relancer notre mission de transmission des savoir-faire anciens, explique Anne-Françoise Barthelemy, coordinatrice du master de spécialisation en conservation et restauration du patrimoine. C’est l’occasion de donner aux artisans la possibilité de partager leurs connaissances et faire découvrir leur métier. On accueille également les écoles et les groupes de jeunes, tout au long de l’année, pour proposer des activités pédagogiques." Curieux, familles, professionnels intéressés par les formations, l’événement a attiré différents publics. Avec plus de 300 visiteurs au compteur, le bilan est positif. "On a aussi eu des gens qui ont connu le lieu il y a des années et qui viennent voir son évolution. C’est très agréable d’accueillir différents profils, analyse Anne-Françoise Barthelemy. Je pense que l’événement est voué à se répéter chaque année car on voit qu’il a du sens." Maçonnerie à la chaux, tailleur de pierre, graveur sur pierre, ébéniste, autant de métiers auxquels les visiteurs pouvaient s’essayer. Enaël (11 ans), Eytan (8 ans) et Eleo (12 ans) sont venus en famille, depuis Villers-le-Bouillet, pour profiter sous le soleil. "On est en train de tailler des pierres, c’est amusant, confient les trois frères. Une fois qu’il n’y a plus de bosses, les pierres peuvent servir à construire des murs. Ce n’est pas facile et il faut éviter de frapper avec le marteau sur ses doigts car ça fait mal…" Et pour ceux qui ont raté l’événement mais qui veulent en découvrir davantage, une exposition sous les charpentes est accessible pendant trois semaines encore tous les jours de 8h à 17h.