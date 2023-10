Un Tinlotois flashé à 134 km/h au lieu de 70 sur la route du Condroz ; retrait de permis aussi pour deux Modaviens, un Anthisnois et un Hutois

Au total, c’est la vitesse de plus de 8 500 véhicules qui a été contrôlée entre 7h et 15 h 45. Verdict: 727 perceptions immédiates, et douze retraits de permis. La "palme", si on peut dire, du conducteur le plus rapide revient à un Durbuysien flashé à 175 km/h (au lieu de 90) à Baillonville. Son véhicule a été saisi sur-le-champ.

En direction de Marche-en-Famenne, c’est un Tinlotois qui s’est distingué dans le mauvais sens du terme. Il a été contrôlé à 134 km/h, au lieu de 70 km/h. Il s’est vu retirer son permis de conduire. Quatre autres automobilistes de l’arrondissement de Huy-Waremme, qui se dirigeaient vers la Famenne, ont aussi fait l’objet d’une confiscation de leur permis: un Hutois (129 km/h), deux Modaviens (122 et 120 km/h) et un Anthisnois (121 km/h).