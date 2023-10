Dès cette nuit, la bretelle de Lincent de la E40 vers Bruxelles sera fermée

Durant la nuit de ce 9 au 10 octobre 2023, le chantier de réfection de la E40 entre Lincent et Hélécine entre dans une nouvelle phase. Durant deux semaines, la bretelle d’accès depuis Lincent vers Bruxelles sera fermée. En venant de Liège, il ne sera pas non plus possible de sortir de l’autoroute à Lincent.