3 mois et puis s’en va: Ghilsain Deltour et Fraiture Sports B, c’est déjà terminé en P4C

Bien connu dans notre arrondissement pour sa prise en main de différentes équipes premières, Ghislain Deltour se voit à nouveau remercier après quelques matchs. "Ils m’ont poussé à démissionner, commente le père de Damien. Ça a toujours été un jeu d’échec afin de m’évincer. Je n’ai fauté en rien et ils ont eu ce qu’ils voulaient. L’équipe B ne les intéressait tout simplement pas. Tout s’est décanté lorsque j’ai voulu reprendre l’équipe plus tôt que prévu et qu’on m’a indiqué une période d’évaluation pour l’entraîneur en intérim (NDLR: Didier Prévot). La communication n’a jamais été bonne et je ne parle même pas du groupe qu’on a dû configurer en catastrophe. Si l’équipe atteint fin novembre, ce sera déjà un exploit."