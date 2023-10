Héron: Perry Rose en concert à la salle Plein Vent, ce samedi

Difficile à ce stade de savoir si le plus Belge des Irlandais viendra présenter de la nouvelle matière dans l’optique d’un éventuel nouvel album. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il se produira en trio et que le public aura la garantie de retrouver des ballades et mélodies accrocheuses dans son savant mélange entre musique traditionnelle irlandaise et pop anglo-saxonne.

Le Hutois Quentin Libion en ouverture

En première partie, c’est Quentin Libion qui aura l’opportunité de partager ses propres compositions en anglais. Le jeune Hutois s’est inscrit pour les sélections de la prochaine édition de The Voice Belgique. "On essaie de proposer aux Héronnais des spectacles en fonction des opportunités qui se présentent à nous, explique Marie Lessire. Par le passé, c’était souvent des humoristes avec notamment PE, Fanny Ruwet ou Renaud Rutten. Cette fois, ce sera musical."

Il reste encore des places pour assister à cette soirée de concerts, samedi dès 20 h, à la salle Plein Vent. "En plus des réservations à l’avance, il sera possible d’acheter sa place le soir même et au même tarif", termine Marie Lessire.

Réservation: salles.culture@heron.be et 085 253 788. Tarifs: 15 € par adulte, 10 € pour les moins de 25 ans