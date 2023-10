200 heures pour entrave méchante à la circulation dans le centre de Huy

Sans grande surprise, ce jeune Hutois de 19 ans a écopé, ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Huy, d’une peine de travail de 200 heures pour entrave méchante à la circulation. Les faits s’étaient produits à Huy, le 15 mai dernier. Le véhicule qu’il conduisait, et à bord duquel il se trouvait avec un ami, avait été repéré par la police. À la vue du combi, il avait accéléré pour tenter d’échapper aux policiers. Un second combi fut appelé en renfort. S’en était suivie une course-poursuite de 7 minutes, selon le rapport des agents, jusqu’au moment où le fuyard avait fini par emboutir un autre véhicule. Sept minutes au cours desquelles il avait commis de nombreuses infractions. Excès de vitesse, demi-tour, rond-point coupé par la gauche face à d’autres conducteurs, sens interdit et priorité pas respectés, feux de signalisation brûlés et on en passe !