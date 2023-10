Huy: les pompiers montrent l’éventail de leurs missions dimanche

La flotte des véhicules sera au complet avec possibilité de monter à bord. Diverses démonstrations auront lieu dont celles du feu de voiture, du feu de friteuse et du feu de maisonnette. "L’idée est de montrer les différentes phases, avec la propagation des fumées et leur embrasement, annonce le caporal. On saluera aussi le retour de la voiture tonneaux de la police après plusieurs années d’absence."

Animations pour les enfants

La section des plongeurs sera présente avec son matériel, tandis que le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) proposera une activité pour les enfants. "Il s’agira d’un parcours avec cordes. Les plus jeunes pourront aussi apprendre à manier une lance à incendie en devant viser des cônes. Le programme est très familial." Et l’entrée sur le site de la caserne des pompiers sera gratuite. Seuls un bar et un stand de gadgets devraient permettre à l’amicale des pompiers hutois de couvrir les frais d’organisation.

Dimanche de 11h à 18h, rue de la Mairie 30 à Huy