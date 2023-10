Amay: le château de Jehay libéré de ses échafaudages, la première phase des travaux est terminée

600 pierres remplacées

Pour rappel, la Province de Liège est propriétaire depuis 2000 de ce site reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Et elle a entrepris de le restaurer complètement en commençant par l’enveloppe extérieure, le 6 novembre 2017. "Cette première phase est aujourd’hui terminée, poursuit Michel Maréchal. On a consolidé le château, restauré la maçonnerie et les charpentes, remplacé les ardoises et placé de nouveaux châssis. Pour vous donner une idée, 600 pierres ont été remplacées. Une fois tous les échafaudages enlevés, on va donc pouvoir découvrir le château restauré dans son extérieur."

Le travail a été essentiellement confié à des artisans parmi les charpentiers, menuisiers et tailleurs de pierre notamment. On se souvient par exemple des spectaculaires phases de retrait et replacement des deux flèches sur les tours après leur restauration.

Malgré la pandémie, le chantier n’a pas connu de sérieux retard. "Le Covid a duré trois mois sur le chantier de près de 6 années et n’a donc pas eu de réelles conséquences." Au niveau du budget, cette phase de travaux aura pesé 7,3 millions d’euros avec le soutien d’un subside de 5 millions d’euros en provenance de la Région wallonne.

Place à la 2e phase: l’intérieur du château

Les visiteurs du château de Jehay observeront tout de même encore l’activité en cours d’un chantier au niveau de la tour du porche du château pour sa remise en état complète avant de devenir un logement. "Mais, il s’agit là d’un dossier distinct du reste. Ce chantier-là devrait être terminé au printemps prochain."

L’enveloppe extérieure du château de Jehay aujourd’hui terminée, la deuxième phase concentrée, elle, sur l’intérieur va pouvoir s’enclencher. "Des dossiers sont en cours de soumissions actuellement", termine le directeur des infrastructures à la Province de Liège.