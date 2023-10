Wasseiges: l'école organise un apéro à prendre à pied ou à vélo

Au premier ravito, jus d’orange ou de pomme, galopin de bière spéciale, fromages, saucissons et olives. Et au second, péket, softs et "des cakes salés confectionnés par une de nos institutrices".

Les départs seront libres, mais devront se faire de l’école entre 10 et 11 h le dimanche 8 octobre. Et au retour, il y aura la possibilité de se désaltérer au bar ou de déguster un pain saucisse. Les bénéfices engendrés lors de cette première "Balade apéro" iront dans les caisses de l’école et serviront à acheter des livres, aider les familles en difficulté à financer l’une ou l’autre sortie, à louer un car quand celui de la Commune ne suffit pas ou encore à gâter les enfants lors de la Saint-Nicolas.

Plus d’infos au 081/85 66 11. 5 € en prévente et 7 € sur place pour les adultes, 3 € pour les enfants.