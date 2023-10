Villers-le-Bouillet: la Commune relance un achat groupé d’énergie avec Wikipower

La même démarche avait attiré l’engagement de 241 ménages villersois en 2022. En collaboration avec le comparateur de prix Wikipower, la Commune de Villers-le-Bouillet relance l’initiative d’un achat groupé d’énergie permettant à ses citoyens et entreprises locales de bénéficier de tarifs plus avantageux pour leur consommation d’électricité et de gaz. "Et s’ils veulent toujours en faire partie, les participants de la première édition sont invités à s’inscrire à nouveau pour continuer à bénéficier de tarifs compétitifs, tient à rappeler Jean-François Ravone, l’échevin villersois de la Transition énergétique. Pour une première, nous avions eu un taux de réponse satisfaisant. Il faut savoir que la Commune ne tire aucun profit financier de ce genre de campagne. On le fait uniquement pour le gain des citoyens. Pour ce qui est des consommations de la Commune elle-même, on rechecke les fournisseurs d’énergie une fois par an. Actuellement, on est sous contrat avec l’un d’eux car c’était plus avantageux que via la centrale d’achat provinciale." En Wallonie, il est possible pour une famille moyenne d’économiser entre 200 et 400 € sur la facture annuelle d’électricité, et entre 200 et 300 € sur celle du gaz.