Verlaine: les mycologues à... pieds d'oeuvre

2023, saison atypique

"Réunir 236 espèces, c’est déjà bien malgré les conditions climatiques de cette année, souligne Philippe Voss, pharmacien-mycologue et myclogue-pharmacien de Verlaine, membre de la société botanique de Liège et principal co-organisateur. On a eu une belle levée, notamment de cèpes en juillet-août, mais il y faut noter l’absence – enfin juste un exemplaire, en mauvais état – de l’espèce la plus spectaculaire: l’amanite tue-mouche." Pas de coprin chevelu non plus par exemple ou un seul exemplaire de paxille enroulé. "Dans les bois, je n’ai récupéré qu’une espèce d’agaric (NDLR: de la famille des champignons des prés) mais par contre j’en ai trouvé 6 dans le parc d’un château."

Avec Philippe Charlier et l’un ou l’autre amateur, ils ont pourtant "chassé" de jeudi à samedi soir. "Nous avons découvert un très rare et énorme leucopaxille gigantesque et un cortinaire remarquable", poursuit Phlippe Voss

Le sens de la visite, par espèces, est agrémenté de petites fiches qui fixent le nom des espèces, de grands panneaux didactiques et les commentaires explicatifs de membres du PCDN, partenaire de l’organisation, et de membres de la société botanique de Liège.

À déguster aussi

Le stand de coloriages… de champignons et celui du PCDN complétaient cette expo. "Une des plus conviviales, même s’il y a parfois plus d’espèces dans d’autres expos", confie l’organisateur. À Verlaine, en plus, on pouvait déguster les comestibles ! En toast, en fricassée, en potage…